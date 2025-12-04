Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı: Yolun sonuna geldik

2012 yılından bu yana Sözcü Gazetesi'nde yazan gazeteci Uğur Dündar, “Veda...” başlıklı yazısında “Evet, yolun sonuna geldik” diyerek, gazete ve Sözcü TV’den ayrıldığını açıkladı.

Dündar, 4 Aralık 2025 tarihli Sözcü’de yayımlanan “Veda...” başlıklı yazısında, kurumla geçirdiği 13 yılı ve ayrılık kararını okurlarıyla paylaştı.

1 Mart 2023'te yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı dahil 14 çalışanın işine son verilmesinin ardından gelen bu karar için "kimsenin kendisine 'git' demediğini" ifade eden Dündar, veda yazısında 'yolun sonuna geldik' diye yazdı.

Dündar, veda yazısında şu ifadeleri kullandı:

"SÖZCÜ Gazetesi’nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık. (O zamanlar SÖZCÜ TV yoktu.)

Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da TV programlarım ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editöryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de...

Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, SÖZCÜ’den ayrıldıktan sonra da söylemektir.

Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum.

Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle...

Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın."

***

NE OLMUŞTU?

Sözcü TV’de 1 Aralık Pazartesi günü genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verilmişti.

Kanalın avukatlığını ise organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın üstlendiği bildirilmişti.

Daha sonra ise kanalda yeni görev dağılımı açıklanmıştı.

Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliğine İpek Özbey, Sözcü TV Genel Müdürü görevine ise Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk getirilmişti.

Özdil, 2023 yılında Sözcü gazetesindeki yazılarına son vermişti. Daha sonra 11 Mart 2025'te Sözcü gazetesinde köşe yazılarına dönmüştü.