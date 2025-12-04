Uğur Dündar’ın yeni adresini Müjdat Gezen duyurdu: ‘Gazete Halk yakında çıkıyor’

2012 yılından bu yana yazdığı Sözcü Gazetesi'nden ayrıldığını duyuran Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu.

Yakın arkadaşı Sanatçı Müjdat Gezen, Dündar'ın Halk TV ile anlaştığını yazdı. Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde "Benden duymuş olmayın ama Uğur, Halk TV ile anlaştı. Gazete Halk da yakında çıkıyor. Orada yükü daha ağır olacak" diye yazdı.

DÜNDAR'IN "VEDA" YAZISI

Dündar bugün Sözcü gazetesinde yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"SÖZCÜ Gazetesi’nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık.

Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da TV programlarım ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editöryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de...

Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, SÖZCÜ’den ayrıldıktan sonra da söylemektir.

Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum.

Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle...

Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın."