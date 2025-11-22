Uğur Kaymaz ve babası mezarları başında anıldı

Haber Merkezi

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki evlerinin önünde polisler tarafından 21 Kasım 2004’te henüz 12 yaşındayken 13 kurşunla katledilen Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz mezarları başında anıldı.

Anmaya, MEBYADER ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. MEBYADER Eşbaşkanı Salih Kuday, hükümete çağrı yaparak, katliamlarla yüzleşilmesi gerektiğini ifade etti. Salih Kuday, “Biz Uğur’un katillerini biliyoruz. Her daim takipçisi olacağız” dedi.

Ardından konuşan Kaymaz’ın annesi Makbule Kaymaz da, “Uğur ve babasını evimizin önünde katlettiler. Uğur 12 yaşındaydı. Düşünün 12 yaşındaki çocuğun bedeninden 13 kurşun çıkardılar. Sağ olduğu sürece ikisinin de acısını unutmayacağım” dedi.