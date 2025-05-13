Uğur Kurs’ta emek gasbı

İzmir’in Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Uğur Kurs’ta görev yapan öğretmenler, maaşlarını alamadıkları ve işlerine son verildiği gerekçesiyle Özel Sektör Öğretmen Sendikası İzmir Şubesi’nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı kurumun eski müdürü Yılmaz Kaplan okudu.

Kaplan, 2024 yılı Ekim ayından itibaren maaşlarının eksik ödenmeye başladığını belirterek, “Ocak ayı maaşı Şubat ayında eksik olarak yatırıldı, Şubat ve Mart ayı maaşlarımız ise hiç yatırılmadı. Bu süreçte durumu hem kurucumuz Kuntay Gündaş’a hem de Uğur Kurs yetkililerinden Yücel Yücel’e defalarca ilettik. Ancak kurucumuzdan sürekli olarak ‘bugün, yarın, cuma’ gibi oyalayıcı ve belirsiz yanıtlar aldık” ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı öncesinde maaşların yatırılmaması halinde çalışmaya devam etmeyeceklerini belirttiklerini söyleyen Kaplan, “Buna rağmen, verilen sözler tutulmadı ve herhangi bir ödeme yapılmadı. Bayramdan sonraki ilk salı günü kurucumuzla tekrar görüştüğümüzde, istersek işi bırakabileceğimizi söyledi. Tam işten ayrılmak üzereyken maaşlarımızın bir kısmı tarafımıza ödendi. Ancak Nisan ayı da gelmişken, artık tüm alacaklarımızı talep ettik. ‘Hafta sonuna kadar kimsenin alacağı kalmayacak’ denilmesine rağmen bu sözler de yerine getirilmedi” dedi.

Kaplan, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı: “Uğur Kurs yetkililerine yaşadığımız ekonomik ve psikolojik zorlukları tekrar ilettik, ancak bize yapılacak bir şey olmadığını belirttiler. Öğretmenlerimiz geçimlerini sağlamak zorunda oldukları için işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Ben de onlarla birlikte görevimi bıraktım.”

SORUMLU DEĞİLİZ DENİLDİ

Uğur Kurs’un franchise sistemine dair çelişkili tutumuna da değinen Kaplan, “Normal şartlarda Uğur’un yaptığı her toplantıda, yöneticilere ‘Uğur’un bir franchise sistemi olduğunu kimseye söylemeyin’ denilirdi. Ancak bu kriz döneminde her veli arandığında, ‘Her kurumun sahibi farklı, biz sorumlu değiliz’ cevabı verildi. Uğur’un franchise olduğu özellikle vurgulandı ve tüm sorumluluk biz eğitimcilerin üzerine yıkıldı” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“Sonuç olarak; öğrencilerimiz, velilerimiz ve biz eğitim emekçileri tarif edilmesi zor bir mağduriyet yaşadık” sözleriyle açıklamayı sürdüren Kaplan, “Bugün öğretmen arkadaşlarımız arasında geçimini sağlamak için inşaatta çalışan, garsonluk yapan, marketlerde çalışanlar var. Biz öğretmenler, veliler ve öğrenciler olarak yaşanılan mağduriyetin peşini bırakmayacağız. Sendikamız ile beraber hukuki tüm süreçleri başlattık ve sesimizi duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

KAÇMADIK, BURADAYIZ

Son olarak velilere 10 Mayıs’ta senet teslim edilirken “Kurum müdürü kaçtı gitti herkesi ortada bıraktı” denildiğini hatırlatan Kaplan, “Biz hiçbir yere kaçmadık, buradayız. Ancak sizler daha önceki kurum değişikliği ve öğretmen davalarında kaçtığınız gibi yine kaçmaya çalışıyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz. Yalnız olmadığımızı biliyoruz. Sendikamızla beraber mücadelemize devam edeceğiz” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.