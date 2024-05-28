Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'ndan oyun ve senaryo yazma atölyesi

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Yazar Elif Çongur tarafından verilecek olan "Tiyatrodan Sinemaya: Oyun ve Senaryo Yazma Atölyesi"ni duyurdu. İlkini 5 Haziran'da yapacak olan atölye, 5 hafta, 2’şer saatlik derslerle toplam 10 saat sürecek.

Atölye temel olarak oyun ve senaryo yazma tekniklerinin öğretilmesini hedefliyor. Okunmak için değil, izlenmek için yaratılan metinlerin; üzerine inşa edildikleri dramatik yapının çözümlenmesi, oyun ve senaryo yazma makinesinin nasıl işlediğinin keşfedilmesi ise çalışmanın ana amacı.

Vakıf, on sekiz yaş üstü, tiyatro, sinema ve televizyon yapımlarına ilgi duyan herkese yönelik olduğunu duyurduğu atölye için herhangi bir ön hazırlık gerekmediğini paylaştı.