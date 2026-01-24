Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında anıldı

Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin sembol ismi Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında anıldı.

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 1993 yılında Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombalı saldırıyla henüz 50 yaşındayken katledilmişti.

Mumcu için evinin önünde bulunan anıtta saat 12.30'da anma töreni başladı.

Törene, Mumcu'nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Yavaş ve Özel, ilk olarak Mumcu'nun evinde ailesiyle görüştü. Daha sonra Mumcu ailesi ve Özgür Özel, Uğur Mumcu için yapılan anıta karanfil bıraktı.

"TUĞLALARI ÇEKMEYE GELİYORUZ"

Daha sonra kısa bir açıklama yapan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Bitmeyen bir acının yıldönümündeyim. Yüreğimizde hiç sönmeyen mumu hatırlayarak kendisini bir kez daha andık. Bugünün Gaffar Okkan ve İsmail Cem'in de ölüm yıldönümü. Hepsie Allah rahmet eylesin. Uğur Mumcu cinayeti Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından biridir. Bir kısmı aralanır olmuş ama 'bir tuğla çekilirse duvar yıkılır' demişlerdir. Maalesef bu iktidar döneminde de tuğla çekilmedi. O duvarları tek tek yıkmaya ve tuğlaları çekmeye, Uğur Mumcu'nun hatırası için de bu tip karanlık olayların devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz."

Özel, açıklamanın ardından alandan ayrıldı.