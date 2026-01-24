Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında anılıyor

Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin sembol ismi Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında anılıyor.

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 1993 yılında Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombalı saldırıyla henüz 50 yaşındayken katledilmişti.

Mumcu için evinin önünde bulunan anıtta saat 12.30'da anma töreni başladı.

Törene, Mumcu'nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Yavaş ve Özel, ilk olarak Mumcu'nun evinde ailesiyle görüştü.