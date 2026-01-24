Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında anılıyor

1993 yılında evinin önünde düzenlenen bombalı saldırıyla katledilen araştırmacı gazeteciliğin sembol ismi Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında anılıyor.

Güncel
  • 24.01.2026 11:40
  • Giriş: 24.01.2026 11:40
  • Güncelleme: 24.01.2026 13:03
Kaynak: Haber Merkezi
Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında anılıyor

Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin sembol ismi Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında anılıyor.

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 1993 yılında Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombalı saldırıyla henüz 50 yaşındayken katledilmişti.

Mumcu için evinin önünde bulunan anıtta saat 12.30'da anma töreni başladı.

Törene, Mumcu'nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Yavaş ve Özel, ilk olarak Mumcu'nun evinde ailesiyle görüştü.

BirGün'e Abone Ol