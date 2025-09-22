Uğur Mumcu suikastı davası: Mehmet Ağar ifade verdi

Ankara’da 24 Ocak 1993’te evinin önünde hayatını kaybeden Uğur Mumcu’nun suikastının da aralarında olduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan "Umut Davası"nın 13’üncü duruşması görüldü. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılarak ifade verdi.

Ağar, 1996’da Güldal Mumcu ile arasında geçtiği iddia edilen 'duvar' diyaloğuna ilişkin, "Bu konu soruldu. Bu konu tamamıyla yanlış anlaşıldı. Ölümünden ben de üzüntü duydum. Kendisi mülkiyeden sınıf arkadaşımdır. Zaman zaman evine gidip gelirdim, fikir alışverişinde bulunurduk. Ben o dönem kendisine koruma ekibini de görevlendirdim. Ülkenin tam bağımsızlığı, her türlü teröre karşı olmak ve hukuk devleti konularında hemfikirdik. 'Duvar' sözünü ben söylemedim. Keşke bunu ucundan yakalasaydık. Ardından Bahri Üçok, Muammer Aksoy cinayetleri çözülürdü" dedi.

"DEVLETİ SIKINTIYA SOKARIZ"

Ağar, "Sizi devlet içinden tehdit eden oldu mu?" sorusu üzerine, "Ben neden korkayım. Duvar da tuğla da çekerim, kimseden korkmam. O dönemin sıkıntısı yoğun terörle mücadeleydi. Bu olayla ilgili zaten devletin devamlılığı esastır. Bu cinayetin çözülmesini her polis ister" dedi. Ağar, "Devlet mekanizmasında engellemeye şahit oldunuz mu?" sorusuna ise "Asla öyle bir şey söz konusu değil; hatta çözülmesi için çaba sarf edildi" cevabını verdi.

Eski bir Hava Kuvvetleri mensubunun 'Mossad’ın işidir' sözüne ilişkin sorulan soruya Ağar, "Somut bir delil olmadan değerlendirme yapmak olmaz; aksi durumda devleti sıkıntıya sokarız" dedi. Ağar, "O dönem elinize istihbari bilgi geçti mi?" sorusuna da "Biz Meclis komisyonunda da söyledik. O dönemde, alt rütbelerdeyken biz terörün arkasında Sovyet Rusya’nın olduğunu düşünüyorduk; sonradan Batılıların arkasında olduğunu fark ettik. Yaptığımız işlerin devlet kayıtları vardır. Gladyo diye bir şeyin bizimle alakası yoktur. Bunlar hayali meselelerdir" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Oğuz Demir ve ailesinin Avustralya’da olduğuna dair iddialara ilişkin Dışişleri’ne yazı yazılmasına, ayrıca Emniyet, İstihbarat, MİT ve Jandarma İstihbaratına, Demir’in yerinin belirlenmesi için müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı 9 Şubat 2026 tarihine erteledi.