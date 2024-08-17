Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal'ın kariyeri ve hayatı
Uğur Ünal kimdir sorusu 16 Ağustos 2024 tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının ardından yurttaşların gündeminde. Akademik hayatta tarih üzerine yaptığı çalışmalarla anılan yeni Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal'ın kariyeri ve hayatı araştırılıyor. Peki, Ünal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal'ın kariyeri ve hayatı!
Uğur Ünal kimdir sorusu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gece gerçekleştirdiği rektör atamaları sonrası yurttaşların gündeminde. Gazi Üniversitesi Rektörü olarak atanan Uğur Ünal'ın kariyeri ve hayatı çok sayıda yurttaş için araştırma konusu oldu. Uğur Ünal'ın adı 2022 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş (TDİ) Yönetim Kurulu üyelerine çift maaş ödenmesinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. TDİ yönetim kurulu üyesi görevinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı ve tarih bölümü mezunu olan Uğur Ünal'ın Gazi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından Uğur Ünal kimdir sorusu tekrar gündeme geldi. Peki, Ünal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal'ın kariyeri ve hayatı!
UĞUR ÜNAL KİMDİR?
27 Kasım 1975'de Ankara'da doğan Uğur Ünal şuan 49 yaşında ve Ankaralıdır. İlkokulu İrfan Baştuğ İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi ise Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini 1998 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih bölümünde tamamlayan Uğur Ünal 2001 yılında "III. Selim Dönemi Islahatları" başlıklı teziyle yüksek lisans, 2006'da "Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı Kara Ordusu" teziyle doktora eğitimini tamamladı.
UĞUR ÜNAL'IN KARİYERİ VE HAYATI
Gazi Üniversitesi'nde akademisyen olarak 1996'da kariyerine başlayan Uğur Ünal, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2012 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü, 2018 yılında Devlet Arşivleri Başkanı görevine atanmıştır.
Uğur Ünal ayrıca 2020 yılında Devlet Arşivleri Başkanı görevini sürdürürken Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş (TDİ) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştır. TDİ Yönetim Kurulu üyeliği görevi hâlen sürmekte olan Uğur Ünal 16 Ağustos 2024'te Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır.
Uğur Ünal'ın kariyeri şu şekilde:
- 1996-2006 Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi
- 2006-2009 Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
- 2009-2010 Gazi Üniversitesi Yardımcı Doçent
- 2010-2012 Gazi Üniversitesi Doçent
- 2012-2018 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü
- 2018-2023 Devlet Arşivleri Başkanı
- 2020 Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş (TDİ) Yönetim Kurulu üyesi
- 2024 Gazi Üniversitesi Rektörü
Akademik hayatında 10 kitap ve çeşitli makaleler yayınlayan Uğur Ünal evli ve üç çocuk babasıdır.