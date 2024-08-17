Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal'ın kariyeri ve hayatı

Uğur Ünal kimdir sorusu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gece gerçekleştirdiği rektör atamaları sonrası yurttaşların gündeminde. Gazi Üniversitesi Rektörü olarak atanan Uğur Ünal'ın kariyeri ve hayatı çok sayıda yurttaş için araştırma konusu oldu. Uğur Ünal'ın adı 2022 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş (TDİ) Yönetim Kurulu üyelerine çift maaş ödenmesinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. TDİ yönetim kurulu üyesi görevinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı ve tarih bölümü mezunu olan Uğur Ünal'ın Gazi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından Uğur Ünal kimdir sorusu tekrar gündeme geldi. Peki, Ünal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal'ın kariyeri ve hayatı!

UĞUR ÜNAL KİMDİR?

27 Kasım 1975'de Ankara'da doğan Uğur Ünal şuan 49 yaşında ve Ankaralıdır. İlkokulu İrfan Baştuğ İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi ise Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini 1998 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih bölümünde tamamlayan Uğur Ünal 2001 yılında "III. Selim Dönemi Islahatları" başlıklı teziyle yüksek lisans, 2006'da "Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı Kara Ordusu" teziyle doktora eğitimini tamamladı.

UĞUR ÜNAL'IN KARİYERİ VE HAYATI

Gazi Üniversitesi'nde akademisyen olarak 1996'da kariyerine başlayan Uğur Ünal, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2012 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü, 2018 yılında Devlet Arşivleri Başkanı görevine atanmıştır.

Uğur Ünal ayrıca 2020 yılında Devlet Arşivleri Başkanı görevini sürdürürken Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş (TDİ) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştır. TDİ Yönetim Kurulu üyeliği görevi hâlen sürmekte olan Uğur Ünal 16 Ağustos 2024'te Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır.

Uğur Ünal'ın kariyeri şu şekilde:

1996-2006 Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi

2006-2009 Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

2009-2010 Gazi Üniversitesi Yardımcı Doçent

2010-2012 Gazi Üniversitesi Doçent

2012-2018 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü

2018-2023 Devlet Arşivleri Başkanı

2020 Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş (TDİ) Yönetim Kurulu üyesi

2024 Gazi Üniversitesi Rektörü

Çift Maaşla Gündeme GelmiştiUğur Ünal 2020 yılında göreve getirildiği Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliği sırasında aldığı ikinci maaşla gündeme gelmişti. TDİ Yönetim Kurulu üyelerine yılda milyonlarca lira maaş ve ikramiye ödemesi yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Uğur Ünal'ın da ismi gündeme gelmişti.

Akademik hayatında 10 kitap ve çeşitli makaleler yayınlayan Uğur Ünal evli ve üç çocuk babasıdır.