Uğurcan Çakır Sakatlık Durumu | Uğurcan Çakır Ne Zaman Dönecek? Yönetimden Önemli Açıklama

Galatasaray’ın Monaco ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır için gözler yapılacak sağlık kontrollerine çevrildi. Taraftarlar, yıldız kalecinin sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu ve Uğurcan Çakır ne zaman dönecek? sorusunun yanıtını merak ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un açıklamaları ise sürecin seyrini netleştirmeye başladı. İşte sakatlıkla ilgili son bilgiler…

UĞURCAN ÇAKIR’IN SAKATLIĞI NASIL OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılırken, maçın 59. dakikasında Balogun ile karşı karşıya kalan pozisyonda Uğurcan Çakır sakatlanarak oyunu terk etti.

Bu ani sakatlık, hem teknik ekibi hem de taraftarı endişelendirdi. Maç sonrası Okan Buruk’un açıklamaları, sakatlığın üst adale bölgesinde olduğunu ortaya koydu.

UĞURCAN ÇAKIR NE ZAMAN DÖNECEK?

Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonunda yaptığı açıklamada Uğurcan’ın sahalardan uzak kalma ihtimaline değindi. Buruk, “Uğurcan Çakır’ın durumu MR’dan sonra netleşecek. Bir sonraki maçta oynamama ihtimali yüksek.” ifadelerini kullandı.

Yapılacak MR sonuçları kesin tabloyu belirleyecek olsa da, mevcut bilgiler doğrultusunda Uğurcan’ın kısa süreli bir sakatlık yaşayabileceği değerlendiriliyor.

UĞURCAN ÇAKIR’IN SAKATLIK DURUMU

Okan Buruk, kalecide üst adalede zorlanma olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Bir sakatlanmayan kalecimiz kalmıştı. Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde bir zorlanma var. MR’dan sonra netleşecek ama büyük ihtimalle bir sonraki maçta oynamayacak.”

UĞURCAN ÇAKIR’IN GALATASARAY KARNESİ

Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri topladı.

Oynadığı Maç Gol Yemediği Maç Yediği Gol 20 9 16

Bu performansıyla takım savunmasına büyük katkı sağlayan milli kalecinin yokluğu, Galatasaray açısından önemli bir eksik olarak görülüyor.

Uğurcan Çakır’ın sakatlığı ne?

Uğurcan Çakır’ın üst adalesinde zorlanma bulunuyor. Sakatlığın boyutu MR sonucuyla netleşecek.

Uğurcan Çakır ne zaman dönecek?

Bir sonraki maçta forma giymesi beklenmiyor. Dönüş süresi MR’dan sonra kesinleşecek.

Uğurcan Çakır nasıl sakatlandı?

Monaco maçında Balogun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaşadığı temas sonrası sakatlandı.

Galatasaray sakatlık hakkında resmi açıklama yaptı mı?

Evet. Okan Buruk maç sonrası sakatlığın detaylarını açıkladı ve MR beklediklerini belirtti.

Uğurcan Çakır bu sezon nasıl performans gösterdi?

20 maçta görev aldı, 9 maçta gol yemedi ve toplam 16 gol gördü.