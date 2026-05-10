Uğurcan Çakır’dan Trabzonspor’a gönderme

Sezon başında Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı formayla ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli kaleci, “Şampiyon Galatasaray” notunu paylaşırken sarı-kırmızı kalp emojileri kullandı.

5 GOL YEDİKTEN SONRA PAYLAŞILMIŞTI

Ancak paylaşımda kullanılan fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Görselde Uğurcan Çakır’ın kaleci eldivenlerini şampiyonluk kupasının yanına bıraktığı görüldü.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, bu paylaşımın Trabzonspor’a yönelik bir gönderme içerdiğini öne sürdü.

GÜNDEM OLMUŞTU

Bordo-mavili kulüp, sezon içerisinde Galatasaray’ın Eintracht Frankfurt karşısında Şampiyonlar Ligi’nde aldığı 5-1’lik mağlubiyetin ardından yaptığı paylaşım nedeniyle gündem olmuştu.

Trabzonspor, o dönemde Süper Lig’de oynanacak Gaziantep FK maçı öncesinde yaptığı paylaşımda kaleci eldivenlerinin çöp kutusunun yanında yer aldığı bir görsel kullanmıştı. Söz konusu paylaşımın da Uğurcan Çakır’a gönderme olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı.