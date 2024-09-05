'Üj Bej Harfliler' filminin galası gerçekleştirildi

Oğuzhan Yılmaz’ın yazıp yönettiği Üj Bej Harfliler filmi geçtiğimiz hafta seyirci ile buluştu. Oyuncuların ve ekibin katılımıyla ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkan filmin galası Edirne'de gerçekleştirildi.

Aykut Uzer, Yiğit Koçak, Oğuzhan Yılmaz, Melike Adalı, Can Vatansever, Serenat Özel, Yüksel Bayram, Uğur Özkaya, Zerefşan Yılmaz’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Üj Bej Harfliler filmi Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da vizyona girdi.

Çok yakında diğer şehirlerde de gösterime girmesi beklenen film, Trakya'da, çoğunluğu Trakyalı oyuncu kadrosu ve ekiple çekildi.

KÜNYE

Yapım: Sinezoom Film

Yazan/Yöneten: Oğuzhan Yılmaz

Oyuncular: Aykut Uzer, Yiğit Koçak, Oğuzhan Yılmaz, Melike Adalı, Can Vatansever, Serenat Özel, Yüksel Bayram, Uğur Özkaya, Zerefşan Yılmaz

Görüntü Yönetmeni: Cem Balaban

Orijinal Müzik: Evrim Kaşıkçı/Zerefşan Yılmaz

Kurgu: Osman Moustafa

Tür: Komedi

Süre: 76 dk