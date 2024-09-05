'Üj Bej Harfliler' filminin galası gerçekleştirildi
Oğuzhan Yılmaz’ın yazıp yönettiği Üj Bej Harfliler filmi geçtiğimiz hafta seyirci ile buluştu. Oyuncuların ve ekibin katılımıyla ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkan filmin galası Edirne'de gerçekleştirildi.
Aykut Uzer, Yiğit Koçak, Oğuzhan Yılmaz, Melike Adalı, Can Vatansever, Serenat Özel, Yüksel Bayram, Uğur Özkaya, Zerefşan Yılmaz’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Üj Bej Harfliler filmi Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da vizyona girdi.
Çok yakında diğer şehirlerde de gösterime girmesi beklenen film, Trakya'da, çoğunluğu Trakyalı oyuncu kadrosu ve ekiple çekildi.
KÜNYE
Yapım: Sinezoom Film
Yazan/Yöneten: Oğuzhan Yılmaz
Oyuncular: Aykut Uzer, Yiğit Koçak, Oğuzhan Yılmaz, Melike Adalı, Can Vatansever, Serenat Özel, Yüksel Bayram, Uğur Özkaya, Zerefşan Yılmaz
Görüntü Yönetmeni: Cem Balaban
Orijinal Müzik: Evrim Kaşıkçı/Zerefşan Yılmaz
Kurgu: Osman Moustafa
Tür: Komedi
Süre: 76 dk