Ukrayna Acil Durumlar Servisi: Çernobil Nükleer Santrali’nde onarım çalışmaları devam ediyor
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Çernobil Nükleer Santrali’ndeki saldırı sonrası devam eden çalışmaların görüntülerini paylaştı.
Kaynak: DHA
Rusya’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı Çernobil Nükleer Santrali’nde onarım çalışmaları sürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 14 Şubat’ta Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğunu, saldırıda büyük zarar meydana geldiğini açıkladı.
Uluslararası Atom Enerji Ajansı ise santralde radyasyonun normal seviyede olduğunu belirtti.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi bugün yaptığı açıklamada saldırı sonrası çalışmaların devam ettiğini kaydederek, “Ekipler, Rus İHA'sının Çernobil Nükleer Santrali'ne düzenlediği saldırı sonrası çalışmaya devam ediyor” denildi.
Paylaşılan görüntülerde zarar gören çatının onarıldığı anlar yer aldı.