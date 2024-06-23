Ukrayna: Belgorod'a saldırı düzenledik

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Motorlu Tüfek Alayı'nın komuta noktasına saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Hava Kuvvetleri, Savunma Kuvvetlerinin diğer bileşenleriyle işbirliği içinde, Belgorod bölgesinin Nehoteyevka yerleşim yerinde bulunan düşmanın Motorlu Tüfek Alayı'nın komuta noktasına başarılı bir saldırı gerçekleştirdi. Muharebe çalışmalarının sonuçlarına göre patlamalar kaydedildi. Hedef başarıyla vuruldu."