Ukrayna: Çernobil Nükleer Santrali'ne Rus İHA saldırısı düzenlendi

Çernobil Nükleer Santrali'ne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının Rusya tarafından yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Zelenski, "Dünyada bu tür yerlere saldıran, nükleer santralleri işgal eden ve sonuçları hiç düşünmeden savaş açan tek ülke bugünün Rusya'sıdır. Bu, tüm dünya için bir terör tehdididir. Çernobil Nükleer Santrali'ndeki sığınak bu drone tarafından hasar gördü. Yangın söndürüldü. Şu an itibariyle radyasyon seviyeleri artmadı ve sürekli izleniyor. İlk değerlendirmelere göre sığınaktaki hasar önemli. Rusya her gece Ukrayna'nın altyapısına ve şehirlerine bu tür saldırılar düzenliyor" ifadelerini kullandı.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



