Ukrayna'da 3 bakan istifa etti

Ukrayna'da 3 bakan istifalarını parlamentoya sundu.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Adalet Bakanı Denis Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitali Koval'ın parlamentoya istifa için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Stefançuk, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Kamyshin, Adalet Bakanı Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Koval'ın istifa mektuplarını gösteren fotoğrafı paylaştı.

Stefançuk açıklamasında, "Tüm başvurular en yakın genel kurul toplantılarının birinde değerlendirilecektir." ifadesini kullandı.