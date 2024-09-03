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Ukrayna'da 3 bakan istifa etti

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı, Adalet Bakanı, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı'nın parlamentoya istifa mektuplarını sunduğu bildirildi.

Dünya
  • 03.09.2024 20:06
  • Giriş: 03.09.2024 20:06
  • Güncelleme: 03.09.2024 20:10
Kaynak: AA
Ukrayna'da 3 bakan istifa etti
AA

Ukrayna'da 3 bakan istifalarını parlamentoya sundu.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Adalet Bakanı Denis Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitali Koval'ın parlamentoya istifa için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Stefançuk, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Kamyshin, Adalet Bakanı Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Koval'ın istifa mektuplarını gösteren fotoğrafı paylaştı.

Stefançuk açıklamasında, "Tüm başvurular en yakın genel kurul toplantılarının birinde değerlendirilecektir." ifadesini kullandı.

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