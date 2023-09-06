Ukrayna'da 3. Lider Eşleri Zirvesi yapıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3. Lider Eşleri Zirvesi düzenlendi.

"Ruh Sağlığı: Geleneğin Dayanıklığı ve Kırılganlığı" bağlığıyla düzenlenen zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eşi Olena Zelenskaya, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da video mesaj gönderdiği zirvede, tıp alanında ortaklığın geliştirilmesine yönelik bildiri imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, ABD'den Ukrayna için hava savunma sistemlerinin alınması ile ilgili gelişmelerin eşi Zelenskaya sayesinde de olduğunu belirterek, "Lider eşleri, siyasetçi olmasa da siyasetçilerin sahip olmadığı üslubu oluşturan argümanları sıklıkla bulabiliyor ve bu sonuca yola açıyor." dedi.

Ruh sağlığının sadece tıpla alakalı olmadığını, yeni sosyal politika ve uluslararası işbirliği alanında yeni yaklaşımları gerektirdiğini aktaran Zelenskiy, savaşın ruh sağılığını kötü şekilde etkilediğini söyledi.

Zelenskiy, ruh sağlığının yeni yaklaşımlar gerektiren özel bir alan olduğunun altını çizdi.

- "ABD sonuna kadar Ukrayna'nın yanında olacak"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de ABD Başkanı Joe Biden ailesinin selamını ileterek, "ABD sonuna kadar Ukrayna'nın yanında olacak. Yaralarınızı iyileştirme yönünde gayret edeceğiz. ABD, Ukrayna'nın geleceği, barış, demokrasi ve ekonominin güçlenmesinden yanadır." ifadelerini kullandı.

- "Ruh sağlığı hayat kalitesinin temelini oluşturuyor"

Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskaya ise zirvenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her zirvenin pratik bir sonuç doğurmasını hedefledik. Geçen yıl yapılan zirvede dünyanın dört bir yanından yardımsever insanları bir araya getirerek 6 milyon dolardan fazla para toplamayı başardık ve bu bize şu anda Ukraynalıların hayatını kurtaran 92 modern yoğun bakım aracını satın alma fırsatını sağladı. Bu zirvenin sonuçlarından biri de ülkeler arasında tıbbi ortaklık ağının oluşturulması olacak."

İnsan hayatının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Zelenskaya, ruh sağlığının hayat kalitesinin temelini oluşturduğunu söyledi.