Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu: Başkonsolos'tan açıklama

Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı hedef aldı. Gemi, drone saldırısıyla vuruldu. Mürettebat tahliye edildi.

BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin altında bulunan MT Orinda adlı gemisine, gece saat 02.00 civarında Ukrayna’nın Izmail Limanı’nda bulunduğu sırada bir drone saldırısı gerçekleşti.

16 kişilik mürettebat, acil durum prosedürleri doğrultusunda gemiyi emniyetli bir şekilde terk etti ve güvenli bir bölgeye yerleştirildi.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Saldırının ardından şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm personelimizin sağlık durumu iyidir. Saldırı sonrası gemide yangın devam etmekte olup, ilgili yerel makamlar ve yetkililerle koordinasyon halinde gerekli müdahaleler yürütülmektedir. Önceliğimiz mürettebatımızın güvenliği olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Rusya ordusunun Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait Odessa'daki enerji tesisine düzenlediği saldırı sonucunda ise 36 bin 500 hane elektriksiz kaldı.

Yetkililer, 4 bin haneye yedek hatlar kullanılarak yeniden elektrik verildiğini, 32 bin 500 hanedeki onarım çalışmalarının ise uzun süreceğini belirtti.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ULaş Karasu saldırıya tepki gösterdi. Karasu "Karadeniz'de Türk bandıralı MT Orinda adlı sıvılaştırılmış gaz taşıyan gemiye yönelik drone saldırısı, savaşın artık Türk denizcilerini de hedef aldığını gösteriyor. Türk denizcisi savaşın ortasında yalnız bırakılamaz. Can kaybının olmaması elbette tesellimizdir, ancak iktidar "münferit" diyerek bu saldırıyı geçiştiremez. Gemilerimizin ve mürettebatının güvenliği sağlanmalıdır. Geçmiş olsun dileğimi iletiyorum” dedi.

"YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosu Muhittin Çelik, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda isabet alan Türk bayraklı, LPG yüklü "ORINDA" adlı gemideki yangının devam ettiğini, patlama riskinin bulunduğunu ancak tüm mürettebatın tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

LPG gemisinin gece yarısından hemen sonra isabet aldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İHA'lardan biri LPG yüklü gemiye isabet ediyor. Gemi personeli, Başkonsolosluğumuzun nöbetçi telefonuna ulaşarak durumu bildirdi. Başkonsolosluğumuz görevlileri, mahalli makamlarla görüşmek ve mürettebata gerekli Konsolosluk himayesi sağlayarak, mürettebatın can güvenliği için tedbirlerin alınmasını sağladı. Geminin 16 kişilik mürettebatının sağlık durumları iyi. LPG'nin üçte ikisi halen gemide bulunuyor. İzmail itfaiyesi, alevlere suyla müdahale ederek gemiyi soğutmaya çalışıyor. Patlama riski nedeniyle limanda güvenlik önlemleri artırıldı."

Çelik, geminin ait olduğu şirketin teknik ekibinin İzmail Limanı'na gelmesinin beklendiğini aktararak, "Türkiye’den gelecek ekibin raporu doğrultusunda geminin yüzdürülüp yüzdürülemeyeceği belirlenecek." dedi.

2023'TE TÜRK BAYRAĞI ÇEKMİŞTİ

Orinda Denizcilik'e ait 9.353 dwt'lik Orinda adlı 125 metre boyundaki LPG tankeri Nisan 2023'te Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekmişti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'den konuyla ilgili yapılan açıklamada da herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığına dikkat çekildi.

Olayın ardından Romanya makamları, Ukrayna sınırındaki Plauru köyünü boşaltma kararı aldı.