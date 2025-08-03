Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin tesislerinden biri vuruldu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali’nin destek tesislerinden birinin vurulduğunu açıkladı.

Kurum, tesiste bulunan ekibinin patlama sesleri duyduğunu ve yakın bir yerden duman çıktığını gördüğünü aktardı.

Nükleer denetim kurumu, “Yardımcı tesis, ZNPP'nin tesis sınırından 1.200 metre uzaklıkta bulunuyor ve IAEA ekibi öğleden sonra hala o yönden duman yükseldiğini görebiliyordu” dedi.

Açıklamada görüşüne yer verilen UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ise "Nükleer santralin yakınında meydana gelen herhangi bir saldırı, hedefi ne olursa olsun, nükleer güvenlik için de potansiyel riskler oluşturur ve önlenmelidir. Bir kez daha, nükleer kazaların devam eden riskini önlemek için nükleer tesislerin yakınında askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tesisin saat 09.00 sularından itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisi verilirken saldırı nedeniyle santralde herhangi bir sızıntı tespit edilmediği bildirildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 9'uncu büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ın ise batısında yer alıyor.

Her biri 950 megavatlık toplam 6 reaktöre sahip santral, toplam 5700 megavatsaat elektrik üretimiyle yaklaşık 4 milyon haneye enerji tedarik edebiliyor.

Patlama seslerinin duyulduğu nükleer tesisin yer aldığı Zaporijya bölgesi, Rusya ordusunun kontrolünde bulunuyor.