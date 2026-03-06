Ukrayna'dan iddia: Macaristan 7 banka çalışanını "rehin aldı ve paralara el koydu''

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andri Sybiha, ülkesinin devlet bankası Oschadbank’ın 7 görevlisinin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de "sebebi açıklanmayan gerekçeyle" gözaltına alındığını bildirdi.

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’da faaliyet gösteren Oschadbank’ın 7 çalışanının sağlık durumu, nerede oldukları ve gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz bilgi edinemediklerini belirtti.

Oschadbank çalışanlarının iki özel araçla Avusturya ile Ukrayna arasında düzenli olarak para ve değerli eşya taşıdıklarını aktaran Sybiha, Macaristan’ın söz konusu kişileri "rehin aldığını ve paraya el koyduğunu" iddia etti.

Sybiha mesajında şunları kaydetti:

"Sayın (Macaristan Başbakanı Viktor) Orban'ın bahsettiği 'güç' buysa, o zaman bu bir suç çetesinin gücüdür. Aslında Macaristan'ın rehin alıp para çalmasından bahsediyoruz. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep eden resmi bir nota gönderdik."

Sybiha, Avrupa Birliği'nin (AB) de bu duruma tepki vermesi için başvuru yaptıklarını bildirdi.

Ukrayna'nın RBK.UA haber ajansının haberinde, Macaristan'da kaybolduğu öne sürülen ve on milyonlarca dolar taşıdığı belirtilen devlet bankası Oschadbank'a ait nakit taşıma araçlarının, Macaristan Terörle Mücadele Merkezi'nin yerleşkesinde bulunduğunun iddia edildiği aktarıldı.