Ukrayna'dan İHA saldırısı, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 287 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün (10 Aralık Çarşamba) yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar 287 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 40'ının Moskova üzerinde, diğerlerinin de Bryansk, Kaluga, Tula, Novgorod, Yaroslavl, Lipetsk, Smolensk, Kursk, Oryol, Voronej ve Ryazan bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Diğer yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Başkent Moskova'daki havalimanlarında yaklaşık 400 uçuşun ertelendiği ve iptal edildiği belirtildi.