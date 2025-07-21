Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin üçüncü turu çarşamba günü Türkiye'de yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin üçüncü turunun çarşamba günü Türkiye'de yapılacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin bir sonraki turuna ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Zelenski, "Bugün Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile Türkiye'de Rus tarafıyla yapılacak bir başka görüşmenin hazırlıklarını ele aldım. Umerov görüşmenin çarşamba günü yapılmasının planlandığını bildirdi. Yarın daha fazla detaya sahip olacağız" ifadelerini kullandı.