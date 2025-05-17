Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldiği bildirildi.

Zelenski, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştüğünü belirtti.

Ülkesine verdiği desteklerinden dolayı Kanada'ya teşekkür ettiğini kaydeden Zelenski, "Kalıcı bir barışı daha da yakınlaştırmak için neyin gerekli olduğunu konuştuk" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşı bitirmesi için Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasını görüştüklerini kaydederek, "Temel öncelik Rusya'ya, savaşın sona ermesi yönünde gerçek adımlar atmasını sağlayacak şekilde baskı uygulamaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna basınına göre Zelenski, Papa 14. Leo'nun pazar günkü göreve başlama törenine katılacak.