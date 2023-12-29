Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avdiyivka'da cephe hattını ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cephe hattının en zor bölgelerinden biri olan Avdiyivka'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

Ajans Haberleri 29.12.2023 23:49 Giriş: 29.12.2023 23:49

Güncelleme: 29.12.2023 23:49 Kaynak: AA

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Avdiyivka'da Mark Bezruçko 110. Mekanize Tugayı'nın mevzilerini ziyaret ettiğini belirterek "Burası cephe hattının en zor bölgelerinden biri. Askerlere şahsen teşekkür ettim. Komutanla savunma durumunu ve temel ihtiyaçları görüştük." ifadelerini kullandı. Cephe hattında hizmet eden askerlere teşekkür eden Zelenskiy, onlara ödüllerini verdiğini belirtti.