Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, görevinden istifa etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'hükümeti güçlendirmek için' hükümette değişiklikler yapıldığını söylemişti.

Reuters'ın aktardığına göre Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın bugün istifasını sunduğunu açıkladı.

Stefançuk, konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 'hükümeti güçlendirmek ve Ukrayna'nın ihtiyacı olan sonuçları elde edebilmek adına' hükümette değişiklikler yapıldığını açıklamasının ardından istifa talebinin milletvekilleri tarafından ele alınacağını söyledi.

Ukrayna'da dün de Stratejik Endüstriler Bakanı, Adalet Bakanı, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı istifa dilekçelerini parlamentoya sunmuştu.