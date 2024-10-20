Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha Türkiye'ye geliyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, 21 Ekim Pazartesi (yarın) Türkiye'ye gelecek.

Daha önce Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Sibiha, Bakan olarak Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla 21 Ekim'de bir araya gelecek.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Söz konusu ziyaret sırasında, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında diplomat değişimi alanında bir Mutabakat Zaptı ile 2025-2026 dönemine ilişkin bir İstişare Eylem Planı imzalanması öngörülüyor.

DIŞİŞLERİ DÜZEYİNDE SON ZİYARET 2020 YILINDA

Türkiye-Ukrayna ilişkileri kapsamında Dışişeri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya son ziyaretini 25 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirmişti.

Ukrayna'dan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde son ziyaret ise 3 Aralık 2020 tarihinde dönemin Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılmıştı.

Fidan, önceki dönemde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görevde bulunmuş olan Bakan Sibiha'yla en son, 9 Ekim tarihinde Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi marjında bir araya gelmişti.

ESİR TAKASI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürecinde Türkiye, 2022 Mart ayında Ukrayna ve Rusya Federasyonu taraflarını ilk defa bir araya getiren toplantılara ev sahipliği yapmıştı.

Türkiye ayrıca, BM ile birlikte Karadeniz Tahıl Koridoru girişimi kapsamında yaklaşık 33 milyon ton Ukrayna tahılının ihracatına imkan sağlamıştı. Son olarak ise Türkiye aracılığıyla taraflar arasında Ankara'da esir takası gerçekleştirilmişti.