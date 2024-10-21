Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha Türkiye'de

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Sybiha, Fidan ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de daha önce büyükelçi olarak görev yaptığını belirten Sybiha, "Bu nedenle kendime yakın hissettiğim memleketime dönmüş gibi hissettim" dedi.

Ukrayna için zor bir dönemde Ankara'ya geldiğini dile getiren Sybiha, Türkiye'nin bakan olarak ziyaret ettiği ilk ülkelerden olduğuna dikkati çekti.

Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından Türkiye ile iyi komşuluk ve karşılıklı saygıya dayalı ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla görevlendirildiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 971 gündür sürdüğünü hatırlatan Sybiha, cephedeki durumun ağır olmasına rağmen Ukrayna'nın mücadeleye devam ettiğini vurguladı.

Sybiha, "Rusya, her ne kadar günde binlerce askerini sahaya sürse de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, cepheyi tutmaya devam ediyor" dedi.

"TÜRKİYE, BİZİM STRATEJİK ORTAĞIMIZ"

Bakan Fidan ile çok kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Sybiha, "Türkiye, bizim stratejik ortağımız ve biz bu ortağımızla güvenli ve karşılıklı yarara dayalı güçlü ilişkiler geliştirmek istiyoruz" dedi.

Sybiha, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine ilkeli desteğine çok müteşekkiriz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin, şahsen Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın, Sayın Bakan Hakan Fidan'ın ve bütün yöneticilerin savaşın adil bir barışla sonlanmasına ilişkin verdiği desteğe müteşekkiriz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşın ilk gününden beri sergilediği destekler için minnettarız" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ FORMÜLÜ, KALICI VE KAPSAYICI ADİL BARIŞ İÇİN TEK SEÇENEKTİR"

Türkiye'nin, Ukrayna Barış Planı'nı desteklemesinin ve gıda güvenliği alanında da liderlik göstermesinin ülkesi için oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Sybiha, "Ukrayna'nın Barış Formülü, kalıcı ve kapsayıcı adil bir barış için tek seçenektir" değerlendirmesine bulundu.

Sybiha, barışı isteyen bütün devletlerin, Birleşmiş Milletler'in (BM) normlarına göre destek vermelerinin gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin de buna katkı sağladığını biliyoruz" dedi.

Savaşın sona erdirilmesi yönünde Kiev'in hazırladığı Zafer Planı'nı Bakan Fidan'a sunduğunu aktaran Sybiha, "Bu Zafer Planı'nın, Ukrayna Barış Planı'na bir alternatif değil tam tersi onun uygulanması için bir araç olduğunu vurguladım" ifadesini kullandı.

İkili görüşmede Karadeniz'deki seyrüsefer serbestisinin yeniden test edilmesinin önemini vurguladıklarını anlatan Sybiha, Rusya'nın ülkesinin liman altyapısına karşı artırdığı saldırılardan söz ettiğini, Mısır'a tahıl, İtalya'ya mısır ve BM Gıda Programının Filistin'e insani yardım taşıyan gemilerinin de aralarında olduğu 4 geminin vurulduğu konusunda bilgi verdiğini söyledi.

Sybiha, gıda güvenliğine yönelik saldırıları ortak çabalarla durdurmanın gerektiğini dile getirdi.

Aynı zamanda "Ukrayna'dan Tahıl" programını da sürdürdüklerini kaydeden Sybiha, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da zamanında oldukça önemli olan girişimin başlatılmasında çok önemli bir rol oynamıştı" dedi.

Kasım ayının başında Kiev'de gıda zirvesi düzenlemeyi planladıklarına işaret eden Sibiha, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı zamanda savunma sanayisi ayağına da vurgu yapmak isterim. Türk şirketleri, örneğin Baykar, Ukrayna'da bir fabrika oluşturuyor. STM şirketi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri için İvan Vygovski ve İvan Mazepa isimli iki korvet inşa ediyor. Bu girişimler, hem Ukrayna'yı hem de Türkiye'yi güçlendirmekte. Aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk şirketlerinin katkılarını büyük memnuniyetle karşılıyoruz ve onların daha da artmasını dört gözle bekliyoruz."

İkili görüşmede Ukrayna tarafının, özellikle savaş esirlerinin değişimiyle ilgili konularda Kırım Tatarlarının da kapsanmasına önem verdiklerini kaydeden Sybiha, aynı zamanda diplomat değişimi alanında mutabakat zaptı ile 2025-2026 dönemine ilişkin istişare eylem planını bugün imzaladıklarını söyledi.

Sybiha, "Bu işbirliğinden iki halkın da yarar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye'deki Ukrayna vatandaşlarına seslenen Sybiha, "Sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Savaş nedeniyle Türkiye'de bulunan Ukrayna vatandaşlarına ilişkin Sybiha, "Gerçekten evinde gibi hissediyorlar kendilerini. Aynı zamanda Ukrayna ve Kırım Tatarlarına seslenecek olursam, sizin güçlü ve vatansever sesiniz için teşekkür ediyorum ve bu güzel görüşmeler için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sybiha, Erdoğan ile Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.