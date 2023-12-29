Ukrayna: Dnipro kentine yapılan füze saldırısı sonucu 6 kişi öldü

Ukrayna'nın Dnipro kentine sabah saatlerinde Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısı sonucu 6 sivilin öldüğü, 28'inin yaralandığı bildirildi.

Dnipro kentinin bağlı olduğu Dnipropetrovsk Bölge Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, kente yönelik düzenlenen füze saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Lisak, Dnipro'ya yapılan saldırı sonucunda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 28 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıda bir alışveriş merkezi, doğumhane ve bazı binaların hasar gördüğünü aktaran Lisak, bazı sivil araçların yandığını ifade etti.