Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Urojayne köyü kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Urojayne köyünü kurtardığını bildirdi.

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğuda Ukrayna birliklerinin başarı elde ettiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Malyar, "Urojayne kurtarıldı. Askerlerimiz mevzilerini sağlamlaştırıyor. Taarruz eylemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son günde Rus ordusunun Urojayne köyünde kaybettiği mevzileri geri almaya çalıştığı ancak başarısız olduğu belirtildi.