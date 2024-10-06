Ukrayna: En sıcak çatışmalar Pokrovsk, Kurakhovsk ve Kupyansk yönünde yaşanıyor

Ukraynalı yetkililer, son 24 saatte Rus ordusuyla 169 çatışmanın çıktığını, en sıcak çatışmaların Pokrovsk, Kurakhovsk ve Kupyansk yönünde yaşandığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son bir günde Rus ordusuna ait 3 tank, 21 zırhlı araç, 55 top, 49 insansız hava aracı (İHA), 120 araç ve özel ekipmanın imha edildiği, 1250 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, iki ordu arasında son 24 saatte 169 çatışmanın çıktığı, en sıcak çatışmaların Kupyansk, Pokrovsk ve Kurakhovsk yönünde yaşandığı ifade edildi.

Pokrovsk’ta 30, Kurakhovsk’ta 26, Kupyansk’ta 22 saldırının püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Rusların son 24 saate bazı yerleşim alanlarında ilerlemeye çalıştığı kaydedildi.