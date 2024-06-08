Ukrayna, Herson’u vurdu: 22 ölü, 15 yaralı

Ukrayna ordusunun Rusya’nın ilhak ettiği Herson bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Ukrayna, Rusya’nın ilhak ettiği Herson’u hedef aldı.

Rusya tarafından Herson’a atanan Vali Vladimir Saldo sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, Ukrayna güçlerinin Sadovoye köyündeki bir mağazayı iki kez vurduğunu, 2’si çocuk 22 sivilin hayatını kaybettiğini, 5’i ağır olmak üzere 15 kişinin de yaralandığını aktardı.

Saldo, ilk saldırıda Fransız hava bombası, ikinci saldırıda ise ABD yapımı HIMARS füzesi kullanıldığını belirtti.