Ukrayna İHA’larla TürkAkım’a saldırdı

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Rusya Savunma Bakanlığı, TürkAkım doğal gaz boru hattı altyapısına yönelik saldırı girişiminde bulunan Ukrayna’ya ait 9 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 11 Ocak’taki saldırı girişiminde Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde, TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz kesiminin başlangıç noktasını oluşturan Russkaya Kompresör İstasyonu’nun hedef alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Rusya’dan Karadeniz’in altından Türkiye’ye uzanan TürkAkım ve Mavi Akım, Rusya’nın Avrupa’ya boru hattıyla gaz tedarik ettiği son güzergahlar.

Kiev, Rusya’nın Ukrayna toprakları üzerinden gaz pompalamaya devam etmesini sağlayan beş yıllık transit anlaşmayı yenilemeyi reddetmiş, yılbaşından itibaren Rusya’dan Avrupa’ya transit gaz akışını sonlandırmıştı. Oysa bu hat on yıllardır Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatında ana güzergahtı. 27 üyeli Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Şubat 2022’de başlayan Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya karşı kapsamlı ekonomik, askeri ve politik yaptırımlar uyguluyor.