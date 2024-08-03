Ukrayna: Karadeniz'de Rusya'ya ait denizaltı vurduk

Ukrayna, Rusya'ya ait "Rostov Na Donu" denizaltısını Karadeniz'de vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz donanmasına ait "Rostov Na Donu" adlı denizaltıyı vurduklarını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Rus deniz kuvvetleri ve hava savunma sistemlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna füze ve deniz kuvvetleri birimlerinin ortak saldırıları sonucu Rus ordusuna ait S-400 "Triumph" füze savunma sisteminin 4 fırlatıcısına önemli ölçüde zarar verildiği ifade edildi.

Saldırıda Sivastopol limanında konuşlanan Rus Karadeniz filosunun "Rostov Na Donu" adlı denizaltısının da vurulduğu belirtilerek, denizaltının battığı iddiasında bulunuldu.

Ukrayna'nın 13 Eylül 2023'te düzenlenen füze saldırısında denizaltının hasar aldığı ama tamir edilmesinin ardından tekrar kullanılmaya başladığı kaydedilen açıklamada, "Kalibr" tipi füzeleri taşıyabilen denizaltının değerinin 300 milyon dolar olduğu öne sürüldü.