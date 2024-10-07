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Ukrayna: Kırım'da Rus ordusuna hizmet eden petrol deposunu vurduk

Ajans Haberleri
  • 07.10.2024 11:46
  • Giriş: 07.10.2024 11:46
  • Güncelleme: 07.10.2024 11:47
Kaynak: AA
Ukrayna: Kırım'da Rus ordusuna hizmet eden petrol deposunu vurduk

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Feodosiya'da bulunan bir deniz petrol deposuna saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Feodosiya'da Rus ordusuna hizmet eden tesise düzenlenen "başarılı" saldırı sonucu petrol deposunun yakınında yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı düzenlenen terminalin, Kırım'da Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan petrol ürünlerinin aktarımı açısından en büyük tesis olduğu kaydedildi.

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