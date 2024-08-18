Ukrayna, Kursk’ta köprüyü vurdu
Ukrayna ordusu, Rusya’nın Kursk bölgesinde bir köprüyü vurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kursk istikameti. Bir köprü daha düştü” denildi.
Kaynak: DHA
Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde bir köprüyü vurdu.
Haberi Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı duyurdu.
Açıklamada Kursk’taki saldırıya ilişkin “Kursk istikameti. Bir köprü daha düştü. Ukrayna havacılığı, çatışmaların seyrini önemli ölçüde etkileyen hassas hava saldırılarıyla düşmanı lojistik imkânlardan mahrum bırakmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.