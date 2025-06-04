Ukrayna, Lahey’deki NATO zirvesine davet edildi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.

Genel Sekreter Rutte, yarınki toplantıda bu ayın sonunda Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek NATO zirvesine hazırlık ve Ukrayna’ya destek konularına odaklanacağını ifade etti.

"YARINKİ TOPLANTIDA BÜYÜK BİR ADIM ATILACAK"

Dünyanın giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiğini vurgulayan Rutte, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü vahşi savaş, terör tehdidi ve yoğun bir küresel rekabet söz konusu. Halklarımızı ve yaşam tarzımızı korumaya devam edeceğiz. Bu nedenle NATO’yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmeliyiz" dedi.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının yarınki toplantıda büyük bir adım atarak NATO’nun caydırıcılığı ve savunmasının güçlendirilmesi için iddialı hedefler üzerinde anlaşma sağlayacaklarını ifade eden Rutte, "Hava ve füze savunması, uzun menzilli silahlar, lojistik ve büyük kara manevra birlikleri, en öncelikli konular arasında yer alıyor. Her türlü tehditle yüzleşmeye hazır olabilmek ve ortak savunma planlarımızı tam anlamıyla hayata geçirebilmek için daha fazla kaynağa, kuvvete ve kabiliyete ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.

SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMA SİNYALİ

Yeni hedeflere ulaşılması için savunma harcamalarının önemli ölçüde artırılması gerektiğini söyleyen Rutte, söz konusu acil ihtiyacın tartışılacağını ifade etti. Toplantıda NATO’nun Ukrayna’ya desteğini ve savaşın sona erdirilmesinin gerekliliğinin de konuşulacağını kaydeden Rutte, "Ayrıca bugün ilerleyen saatlerde NATO müttefikleri, ortaklarımız ve Ukrayna, Almanya ile İngiltere başkanlığında Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katılacak. Bu toplantı, Ukrayna’nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesine verilen desteğin sürdürülmesine odaklanacak" dedi. Müttefik ülkelerin yarın NATO Ukrayna Konseyi’nde Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geleceklerini de kaydeden Rutte, Umerov’un savaş alanındaki son durumu aktaracağını ve barış arayışına ilişkin değerlendirmelerini sunacağını söyledi.

"UKRAYNA'YA NATO SÖZÜ VERİLMEDİ"

Ukrayna’ya verilen destek taahhütleri ve Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin bir soruyu cevaplayan Rutte, "Washington’da alınan karar, Ukrayna’ya NATO’ya üyelik konusunda geriye dönüşü olmayan bir süreç sunulmasıdır ve bu hâlâ geçerli. Bu konuda bir değişiklik yok. Diğer yandan Ukrayna’ya asla bir barış veya ateşkes antlaşması çerçevesinde NATO’ya üye olma sözü verilmiş değil. Ancak uzun vadeli taahhüt ve geri dönüşü olmayan üyelik yolu halen geçerli ve biz bu köprüyü Wiesbaden’deki komuta merkezi aracılığıyla kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA KONUSUNDA TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Müttefiklerin Ukrayna’ya sadece bu yılın ilk üç ayında 20 milyar euro destek taahhüdünde bulunduğunu belirten ve bu tutarın geçtiğimiz yılın tamamında 50 milyar euro seviyesinde olduğunu hatırlatan Rutte, "Bugün Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı var ve bugün yeni taahhütler geleceğine de inanıyorum. Yani bu devam ediyor. Bir değişiklik söz konusu değil. ABD, Kanada ve Avrupa’daki tüm müttefikler dahil olmak üzere Ukrayna’nın savaşmaya devam edebilmesini ve bu korkunç çatışmanın kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilebilmesi için hepimiz birlik içerisindeyiz" şeklinde konuştu.



Ukrayna’nın Lahey’de düzenlenecek NATO zirvesindeki konumu ve bu zirveye davet edilmesine ilişkin bir soru alan Rutte, " Ukrayna’yı zirveye davet ettik, ben davet ettim, mümkün olan en kısa sürede daha fazla ayrıntı içeren programı yayınlayacağız. Bugün Savunma Bakanlarıyla birlikte Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısını yapacağız, yarın da NATO-Ukrayna Konseyi toplanacak. Bu tür toplantıları sürdürmeye ve koordinasyonu en üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz. Zirve de bu çerçevede kesinlikle rol oynayacak. Tekrar söylüyorum, Ukrayna’yı ben davet ettim ve programı zamanında açıklayacağız. Neler olacağını göreceksiniz" dedi.





