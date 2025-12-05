Ukrayna Lideri Zelenski'nin İrlanda'ya iniş rotasında kimliği belirsiz 4 askeri dron tespit edildi

Hafta başında İrlanda'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin uçağının piste yaklaşma güzergahına nereden geldiği ve kimin yönlendirdiği belli olmayan 4 askeri dronun girdiği ortaya çıktı.

İrlanda'nın The Journal haber sitesine göre, pazartesi günü İrlanda'ya resmi ziyaret düzenleyen Zelenski'nin uçuş güzergahında 4 askeri tip dron tespit edildi.

Zelenski'nin uçağı, planlanandan birkaç dakika daha erken Dublin Havalimanına inerken, uçuşa yasak bölge ilan edilen piste yaklaşma güzergahında, uçağın beklenen saatinde 4 dron belirdi.

Uçağın saat 23.00'daki inişinden birkaç dakika sonra yaşanan olayın ardından dronlar, güvenlik amacıyla İrlanda Denizi'nde konuşlu İrlanda donanmasına bağlı gemilerin üzerinde uçtu.

The Journal'a konuşan hükümet yetkilileri, Dublin'in kuzey doğusundaki Howth Head yarımadası yönünden kalktığı tahmin edilen dronların yaklaşık 2 saat havada kaldığını belirtti.

Dronların karadan mı yoksa bir deniz aracından mı kalktığını yapılan inceleme sonucunda öğreneceklerini bildiren yetkililer, bu insansız araçların kimin tarafından kontrol edildiğinin ve nereye gittiğinin henüz bilinmediğini ifade etti.

Yetkililer, söz konusu dronların büyük, pahalı ve askeri kapasiteye sahip araçlar olduğunu vurgulayarak, bunun hibrit bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Zelenski'yi taşıyan uçağın yaklaşma anını ıskalayan dronların, dikkatleri İrlanda Denizi'nde bulunan William Butler Yeast gemisine çekmek için oraya yöneldiği tahmin eden yetkililer, dronların vurulmaması kararı alındığını da aktardı.

Ayrıca, o sırada denizde bulunan donanma gemilerinde dronları düşürme ya da devre dışı bırakma kabiliyetine sahip araçların olmadığı da kaydedilirken, o sırada havada devriye yapan İrlanda askeri uçaklarının da müdahalede bulunmadığı belirtildi.

Yetkililer, gemi güvertesinde bulunan personel tarafından dronların fark edildiği bilgisini de paylaşırken, 4 dronun da ayrı kişiler tarafından yönlendirildiğini kaydetti.

Habere göre, Başbakan Micheal Martin, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris ve ulusal polis gücü Garda Siochana'nın başında bulunan Justin Kelly, olayla ilgili bilgilendirildi.

Ancak Ukrayna heyetine konuyla ilgili bilgi verilip verilmediği henüz paylaşılmadı.

Öte yandan, olayın ardından 3 Aralık'ta Garda Siochana, ordu yetkilileri ve ulusal güvenlikten sorumlu memurlar olayı ele almak üzere Dublin'de bir araya geldi.