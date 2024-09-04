Ukrayna'nın Kursk kumarı geri tepti

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Ukrayna'nın Rus toprağı Kursk'a saldırarak oynadığı kumar başarısız olurken Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda hızla ilerliyor. Ukrayna'nın Rus toprağı Kursk'a saldırısının başarısız olmaya başladığı ve Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişini engelleyemediği bildirildi.

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısı, 2022'den bu yana süren savaşta bir dönüm noktası olmuş ve Rusya topraklarına 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa yabancı askerler ayak basmıştı. Dış basında yer alan analizlere göre, Rusya lideri Vladimir Putin için "hezimet" olarak görülen sürpriz Kursk saldırısında işler tersine dönmeye başladı. Kursk'a saldırarak Rus ordusunun Ukrayna içindeki ilerleyişini durdurmaya çalışan Kiev yönetimi, hem bunu başaramadı hem de Kursk'ta sıkıştı.

Rus ordusu son günlerde Ukrayna'nın doğusunda birçok yeri ele geçirirken, Putin de Kursk'taki saldırının bu ilerleyişi engellemeyeceğini söyleyerek "Hesapları tutmadı" dedi. Savaş alanından gelen haberlere göre Rus ordusu, kritik öneme sahip Pokrovsk kentini alarak Ukrayna savunmasına ağır bir darbe indirmek üzere. Pokrovsk'ın düşmesi Rusya'nın tüm Donetsk bölgesini ele geçirmesiyle sonuçlanacak büyük bir gelişme olarak görülüyor. Ukrayna ordusunun silah ve mühimmat eksikliği nedeniyle çok zor bir durumda olduğu, 50'li yaşlardaki erkekleri bile cepheye çağırmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Ukrayna içinde de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Kursk'a saldırarak oynadığı kumarla Donetsk'i kaybetmek üzere olduğu yönünde büyük tartışmalar yaşanıyor. Askeri analistler, Rus ordusunun Pokrovsk'a doğru ilerleyişinin Ukrayna açısından çok ciddi bir savunma hatası olduğunu vurguluyor.