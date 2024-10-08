Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir liman, Rus füzeleri tarafından vuruldu

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentinde yer alan bir limana füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, Rus ordusunun gece saatlerinde Oddesa'daki bir limana füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Kiper, bir füzenin limanda bulunan Palau bayraklı gemiye isabet etmesi sonucu liman çalışanı bir Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiği, 5 yabancı mürettebatın da yaralandığını aktardı.