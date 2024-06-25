Ukrayna'nın Pokrovsk şehrine füze saldırısı: 5 ölü, 41 yaralı

Ukrayna'nın Pokrovsk kentine yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi ise yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Pokrovsk şehrine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 41 kişi de yaralandı.

Ukraynalı yetkililer, yaralılar arasında 4 çocuğun bulunduğu açıkladı.

Dün (24 Haziran Pazartesi) öğle saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda Pokrovsk’taki bir yerleşim yerine yarım saat arayla iki füze düştüğü ve patlamaların etkisiyle bazı binaların tamamen yıkılıp enkaza dönüştüğü kaydedildi.

Bombalardan birinin ana caddede oluşturduğu dev çukur dikkatlerden kaçmazken etrafa fırlayan şarapnel parçalarının civardaki araçlarda hasara neden olduğu görüldü.