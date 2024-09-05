Ukrayna'nın yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Ukrayna'da Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın istifasının ardından yeni bakan belli oldu.

Kuleba’nın istifası bugün (5 Eylül Perşembe) parlamentoda yapılan oturumda görüşüldü.

Kuleba’nın katılmadığı oturumda 240 milletvekili Kuleba’nın istifası lehinde oy kullandı.

Kuleba’nın istifasının kabul edildiği oturumda yerine gelen isim de belli oldu.

Parlamento Andriy Sybiga’nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasını onayladı.

Milletvekili Yaroslav Zheleznyak yaptığı açıklamada 254 milletvekilini Sybiga’nın Dışişleri Bakanı olarak atanması lehinde oy kullandığını söyledi.