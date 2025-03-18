Ukrayna ordusuna katılan Sedat Kök, günler sonra öldürüldü

Türkiye’de siber güvenlik uzmanı olarak çalışırken, geçtiğimiz Kasım ayında Ukrayna’ya giderek Rusya’ya karşı savaşa dahil olan Sedat Kök, Zaporijya şehrindeki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti.

Serbestiyet’ten Oğuzhan Keskin’in haberine göre dört ay önce Ukrayna ordusuna bağlı 23. Mekanize Tugayı’na katılan Kök, henüz birkaç gün önce askeri eğitimi tamamlayarak ilk gerçek görevine gönderilmişti.

“Bayonet” takma adını kullanan Kök, eğitim sürecinden görüntülerini Instagram hesabından yayınladı.

İSRAİL SEMPATİZANI, ESAT OKTAY YILDIRAN HAYRANI

Sedat Kök’ün, koluna İsrail bayrağı peçi taktığı çok sayıda fotoğrafı dikkat çekiyordu.

Sedat Kök’ün sosyal medyada İsrail’i ve Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkence suçları ile bilinen Esat Oktay Yıldıran’ı öven paylaşımları bulunuyordu.

YAKLAŞIK 200 TÜRK UKRAYNA ORDUSUNA KATILDI

Ukrayna ordusuna katılan Türklerle ilgili resmi bir veri olmasa da yaklaşık 150-200 kişi olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 100-150 Türk’ün de Rus ordusuna katıldığı düşünülüyor.

Rus istihbaratının yayımladığı son rapora göre 180 Türk Ukrayna ordusunda savaştı.