Ukrayna ordusunun, Rusya'da bir petrol rafinerisine İHA saldırısı düzenlediği bildirildi
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Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki bir petrol rafinerisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki Kstovo şehrindeki petrol rafinerisine İHA saldırısı yapıldığını belirtti.
Saldırı nedeniyle çıkan yangını da gösteren görüntüleri paylaşan Kovalenko, söz konusu petrol rafinerisinin Rus ordusu için büyük önem taşıdığını kaydetti.
Kovalenko, "Saldırının yapıldığı Kstovo rafinerisi yılda 15 ila 17 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip. Rusya'nın dördüncü büyüğü denilebilir" değerlendirmesinde bulundu.