Ukrayna: Özel operasyon çerçevesinde askerlerimiz Kırım'a girdi
Kaynak: AA
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Ukrayna askerlerinin özel operasyon kapsamında Kırım'a girdiğini bildirdi.
Yusov, Suspilne.media haber sitesine yaptığı açıklamada, Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğünün Deniz Kuvvetleriyle işbirliğinde Kırım'da özel operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sözcü Yusov, "Özel operasyon çerçevesinde askerler Yarımada'ya girdi. Hedeflere ulaşıldı. Askerlerimiz arasında can kaybı yok." ifadelerini kullandı.
Özel operasyonun devam ettiğini belirten Yusov, tüm detayları açıklamayacaklarını aktardı.
Yusov, Rus güçlerinde can ve maddi kaybının yaşandığını ileri sürdü.