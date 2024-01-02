Ukrayna Parlamento üyesi Rudik'in evi bombardımanda hasar gördü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombardımanında Ukrayna Parlamentosu Üyesi Kira Rudik’in evi hasar gördü. Saldırıda Rudik'in hafif yaralandı.

Ukrayna Parlamentosu Üyesi ve Holos Partisi’nin lideri Kira Rudik, Rusya’nın bombardımanında evinin hasar gördüğünü ve hafif yaralandığını söyledi.

Rudik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Evim şu anda kısmen enkaz halinde. Bir cephede pencere kalmadı. Hafif yaralarım var ama hayattayım. Rusya, bunu ödeyeceksin” dedi.

Rudik’in paylaştığı fotoğraflarda pencerenin patlamanın etkisiyle odanın içine düştüğü, yerlerde ise cam kırıklarının olduğu görüldü.