Ukrayna Parlamentosu, Moskova Patrikhanesi'nin kiliselerine yasaklama kararı aldı

Ukrayna Parlamentosu, ülkede Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararını kabul etti.

Parlamento genel kurulunda "Rusya Federasyonu ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere dini kuruluşların Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik" yasa tasarısının oylaması yapıldı.

Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklayan tasarı, oylamaya katılan 322 milletvekilinin 265'nin oyu ile kabul edildi.