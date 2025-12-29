Ukrayna parlamentosunda ‘organize suç’ soruşturması

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, parlamentoda görevdeki milletvekillerinin de dahil olduğu bir ‘organize suç örgütünü’ ortaya çıkardığını duyurdu.

Halkın Hizmetkarı’nın üst düzey isimlerine uzanan soruşturma kapsamında meclis komisyonlarında ve parti ofisinde aramalar yapıldı.

Ukrayna merkezli internet haber portalı Strana’nın aktardığına göre, soruşturma makamları, söz konusu suç örgütüne halihazırda görevde olan milletvekillerinin de dahil olduğunu tespit etti.

Yolsuzlukla mücadele kurumlarından yapılan açıklamada, grup üyelerinin parlamentodaki oylamalar karşılığında sistematik olarak yasa dışı menfaat sağladığı belirtildi.

NABU’nun açıklamasının ardından Kiev’deki hükümet binalarının bulunduğu bölgede soruşturma işlemleri başlatıldı.

Milletvekili Aleksey Gonçarenko, NABU görevlilerinin hükümet binaları çevresinde görüldüğünü, daha sonra ise operasyonun Parlamento Ulaştırma Komisyonu binasında yoğunlaştığını duyurdu.

GÖZLER ZELENSKİ’YE YAKIN İSME ÇEVRİLDİ

NABU’ya yakınlığıyla bilinen Milletvekili Yaroslav Jeleznyak, soruşturmada adı geçen “milletvekili grubunun” merkezinde Aleksandr Kisel’in olabileceğini öne sürdü.

Ulaştırma Komisyonu Başkanı olan Kisel, aynı zamanda iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Meclis Grubu Başkanvekili ve partinin Dnipro İl Başkanı olarak görev yapıyor.

Strana’nın haberinde Kisel’in, Ukraynalı yönetmen Sergey Şefir ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’ye yakın bir isim olarak tanındığı kaydedildi.

Strana’nın edindiği bilgiye göre, Halkın Hizmetkarı partisinin ofisinin bulunduğu Kongre ve Sergi Merkezi’nde de incelemeler sürüyor.