Ukrayna pes etmedi

E Grubu’ndaki ilk maçında Romanya’ya farklı mağlup olan Ukrayna, Slovakya karşısında 1-0 geriye düşse de sahadan 2-1 galip ayrıldı ve iddiasını sürdürdü.

Spor Servisi

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Ukrayna ile Slovakya karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana ve bol pozisyona sahne olan maçta Ukrayna 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Düsseldorf Arena’da oynanan müsabakaya iyi başlayan Slovaklar, 17. dakikada Ivan Schranz’ın golüyle öne geçti. İlk yarıda kalan bölümde karşılıklı birkaç pozisyon olmasına karşın iki takım da golü bulamadı ve soyunma odasına Slovakya 1-0 önde gitti. İkinci yarıya etkili başlayan Ukrayna, 54. dakikada Mikola Şaparenko’nun golüyle eşitliği sağladı.

Taraftarının da desteğiyle üstün oyununu sürdüren Ukrayna, 80. dakikada Roman Yaremchuk’un golüyle öne geçti. Kalan bölümde rakibinin beraberliği yakalamasına izin vermeyen Ukrayna, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Ukrayna, gruptaki ilk puanlarını elde etti. Grupta ilk maçta favori Belçika’yı 1-0 yenen Slovakya ise 3 puanda kaldı.