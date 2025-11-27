Ukrayna planı Batı’yı böldü

Dış Haberler Servisi

ABD ve Rusya’nın, Ukrayna’daki barış sürecine dair hazırlanan 28 maddelik plana ilişkin sular durulmuyor. Ukrayna’ya çok uluslu bir asker birliği yerleştirilmesine ilişkin tartışmalar Batı’yı da ikiye böldü.

Fransa ve İngiltere, “Gönüllüler Koalisyonu” üyelerini, Ukrayna’ya gelecekteki bir barış anlaşmasını güvence altına almak için güçlü güvenlik garantileri sağlamaya çağırdı. Bu kapsamda, çok uluslu bir güç olarak sahaya askeri birlikler yerleştirilmesi de öngörülüyor. Fransa ve İngiltere, savaş sonrası Ukrayna’ya asker gönderilmesi çağrılarında öne çıkarken; İsveç, Danimarka ve Avustralya öneriye sıcak bakıyor. Polonya, Yunanistan ve İtalya ise karşı çıkıyor.

Euronews’in haberine göre, Avrupa ülkeleri, Türkiye, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’yı bir araya getiren ‘Gönüllüler Koalisyonu’, ABD’nin başlattığı barış anlaşması girişimini görüşmek üzere salı günü çevrimiçi toplandı.

SAHADA GÜVENCE

Macron açılış konuşmasında, “İyi bir barış için nihayet gerçek bir ilerleme şansı var. Ancak bunun mutlak şartı, çok sağlam güvenlik garantileridir. Kâğıt üzerindeki garantiler değil” dedi.

Macron, koalisyonun öngördüğü “güvence gücü”nün çatışmalar sona erdikten sonra Kiev ve Odesa gibi stratejik bölgelerde konuşlandırılacağını açıkladı. “Barış imzalandığında Fransız, İngiliz ve Türk askerleri eğitim ve güvenlik operasyonlarını yürütmek için orada olacak” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda, çevrim içi katılan 35 ülke ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Macron, güvenlik garantilerini ve ülkelerin katkılarını netleştirecek bir ‘çalışma grubu’ kurulacağını duyurdu. Grup, Fransa ve İngiltere liderliğinde ABD ve Türkiye’yi de kapsayacak.

RUS VARLIKLARI TARTIŞMASI

Macron ve Starmer, Moskova üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiğini belirterek, Rus Merkez Bankası’nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna’nın desteklenmesi için kullanılmasını önerdi. Bu adım, ‘emsali olmayan’ bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Salı günkü toplantı, Ukrayna’nın ABD ile yürüttüğü görüşmelerde “anlaşmanın temel koşulları üzerinde ortak anlayışa varıldığı” açıklamasından kısa süre sonra gerçekleşti. En hassas konular ise Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yüz yüze görüşmesine bırakıldı. Moskova’nın çıkarlarına yakın 28 maddelik plan yeniden düzenlendi.

Yoğun müzakereler sonucunda, başlangıçta büyük ölçüde Rusya’nın taleplerini yansıttığı belirtilen 28 maddelik planda değişiklikler yapıldı. Örneğin “NATO, Ukrayna’da asker bulundurmayacak” maddesi, koalisyonun öngördüğü güvence gücüyle doğrudan çelişiyordu.

∗∗∗

NEREDE ANLAŞAMIYORLAR?

Plana ve yapılan görüşmeye ilişkin tartışmalar sürerken, çözülemeyen anlaşmazlıklara dair CNN’de önemli bir analiz yayımlandı. Analizde, Ukrayna ve ABD arasındaki Washington’ın yarattığı "iyimser havaya" rağmen görüşmelerde çözülemeyen önemli noktaların olduğuna dikkat çekiliyor. Adının paylaşılmaması şartıyla konuşan bir Ukraynalı yetkili, Trump’ın 28 maddelik barış planında özellikle üç meseleyle ilgili tartışmanın sürdüğünü söylüyor. Bunlardan ilki, Donbas’ta Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarının Moskova’ya devredilmesiyle ilgili. Analizde, bu yerlerin Rus kontrolündeki "silahtan arındırılmış bölgelere" dönüştürülmesinin teklif edildiği belirtiliyor.

Ukrayna ordusunun 600 bin personelle sınırlandırılmasını öngören madde hakkında da uzlaşma sağlanamadığı aktarılıyor. İhtilaflı konulardan biri de Ukrayna’nın NATO üyeliği talebi. Anlaşma kapsamında Kiev yönetiminin bu talebinden vazgeçmesi isteniyor ancak yetkili bunun kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Trump’ın özel temsilcisinin Kremlin yetkilisine Ukrayna’nın barış anlaşması için topraklarından vazgeçmesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Steve Witkoff, ekimde Yuri Ushakov ile yaptığı görüşmesde barışın sağlanması için Rusya’nın Donetsk’in kontrolünü ele geçirmesi gerektiğini söyledi.

∗∗∗

RUSYA ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki İvanopolye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.

Kiev’in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri sanayi ve enerji unsularına yoğun saldırı düzenlediği kaydedildi.

∗∗∗

ÖNEMLİ İDDİA: MOSKOVA’YA TOPRAK VADETTİ

ABD merkezli Bloomberg’in elde ettiği konuşma kaydına göre, Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff geçen ay üst düzey bir Kremlin yetkilisine Ukrayna’da barışın sağlanması için Rusya’nın Donetsk’in kontrolünü ele geçirmesi ve muhtemelen ayrı bir toprak takası yapılması gerektiğini söyledi.

14 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ile yaptığı telefon görüşmesinde Witkoff, toprak tavizlerinin gerekli olduğuna inandığını belirtirken, Ushakov’a Trump’ı tebrik etmesini ve görüşmeleri daha iyimser bir şekilde çerçevelemesini tavsiye etti.