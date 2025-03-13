Ukrayna: Rus ordusu Suca kentini neredeyse tamamen yok etti

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rus ordusunun Suca kentini "neredeyse tamamen yok ettiğini" açıkladı.

Kovalenko, Rus ordusu tarafından, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Suca kentinin geri alındığına yönelik yapılan açıklamaları değerlendirdi.

ŞEHİR VE ÇEVRESİ YIKILDI

Kente yoğun hava saldırısı düzenlendiğini kaydeden Kovalenko, "Rus ordusu, hava saldırılarıyla Suca kentini neredeyse tamamen yok etti. Şehir ve çevresi yıkıldı ve birkaç sivil bina ayakta kaldı" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın geri alındığını duyurmuştu.